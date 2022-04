Catherine GASTON

12 années d'expériences dans le professorat d'Education Physique et Sportive auprès d'adolescents vous permet de gérer n'importe quel groupe d'individus.



Détecter le mal être, dynamiser une équipe, les connaissances et les compétences acquises dans le sport sont d'une grande transversalité et apportent un plus au bien-être de l'entreprise.



Stress, fatigue, sommeil agité, tensions musculaires, aigreurs d'estomac, ..., retrouver la source de son énergie est possible grâce au coaching sportif "Méthode Douce", l'impulsion pour retrouver ses possibles et/ou des séances de Reïki , méthode énergétique de bien-être.



Mes compétences :

Conseil

Energie

Pédagogie