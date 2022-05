M/ CAPITAL PARTNERS

Midi Capital est une plateforme de financement et d’accélération spécialisée dans l’accompagnement de PME et ETI en phases de développement et de transmission.



Midi Capital gère plus de 280 M€, investis dans 126 entreprises évoluant sur des secteurs d’activités stratégiques, notamment la Santé & le Bien-être, le Digital & les Média, le Brand & Retail et les Smart Industries.



Implantée dans 6 métropoles (Barcelone, Lyon, Paris, Toulouse, Marseille, Nice) notre équipe de 40 professionnels accompagne les dirigeants d’entreprise dans leurs projets de croissance avec un objectif commun : en faire les moteurs du changement.





