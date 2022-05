M-Caty GAUQUIER

Aimable, souriante et appréciant le contact humain, je sais accueillir les personnes avec pédagogie et écoute. Ayant une expérience de secrétaire administrative au cours de ces 20 dernières années est un atout pour un poste de secrétariat tant sur la rédaction de courriers que sur l'organisation et la gestion administrative.

Avec un sens relationnel inné, je m'adapte facilement à toutes les situations et apprécie les personnes qui m'entourent.



Mes compétences :

Telethons

Microsoft Word

Microsoft Outlook

Internet

Import/Export