PROFIL :

Mise en place de projets IT, support SAP, contrôle de gestion, process

français, anglais, allemand



MAITRISE DES DOMAINES SUIVANTS :

. gestion de projets informatiques, PMO, tests, migration, formation, traduction

. support SAP (modules BW, FI/CO, PS, MM), Oracle

. contrôle de gestion, création de poste et poste opérationnel

. mise en place et optimisation d’outils de gestion

. mise en place de procédures, de plans de réductions de coûts

. encadrement, conseil et animation d’équipes



SECTEURS D'ACTIVITE :

- les services (Nyse Euronext, Completel, Dell, HP)

- l’industrie (Plastic Omnium, GSK, Sanofi, GDF SUEZ, Degremont, Technip)

- la distribution (Monoprix)





Mes compétences :

Contrôle de gestion

Gestion de projet

Reporting

Support SAP

Hyperion

méthodologies ITIL, Merise