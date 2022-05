M-Christine SCHONS

Après un baccalauréat, j'ai obtenu un diplôme d'Etat d'Infirmier à METZ.J'ai poursuivi mon parcours professionnel par un Diplôme d'Infirmier spécialisé de Bloc Opératoire à PARIS SURESNES.J'ai poursuivi ma carrière par un Diplôme de Cadre de Santé de l'IFCS de NANCY.Après ma formation de Directeur des Soins Infirmiers à l'Institut d'Enseignement Supérieur de Cadres Hospitaliers de PARIS, formation d'adaptation à l'emploi des Directeurs d'Institut de Formation en Soins Infirmier de l'E.N.S.P (RENNES),j'ai obtenu un Diplôme Universitaire d'aptitude à l'expertise Infirmière (mention Bien) à la faculté de Droit de l'Université Jean Moulin LYON 3. Titulaire d'un Master de management des établissements, services et organisations de santé) par VAA des Directeurs depuis 2013.

Je suis Directeur de l'Ecole Régionale d'Infirmiers de Bloc opératoire du CHU de NANCY dont j'ai assuré l'ouverture en 1991 et de l'institut de formation en soins Infirmiers de Nancy Brabois, membre du Conseil Départemental de Meurthe et Moselle de l'Ordre des Infirmiers et du Conseil Régional de l'Ordre Infirmier.



