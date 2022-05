M.france GROUPE

Entreprise familiale créée en 1987, M. France est spécialiste et acteur majeur du marché Français en négoce et distribution d’emballages plastiques et métalliques. La société M. France développe depuis bientôt 30 ans son activité grâce à ses partenaires Européens fabricants historiques.

En parallèle de cette activité et pour répondre aux nouvelles attentes écologiques, économiques de nos clients et dans un souci de développement durable, l’entreprise propose depuis plusieurs années des conditionnements reconditionnés. Pour cela, elle s’appuie sur son large réseau de professionnels rénovateurs d’emballages.