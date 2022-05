M'hamed ABDELMALEK

Objectif : Recherche de contrat de professionnalisation 1 an – certification (SD, MM, WM ou PP)

(en cours : Mastère spécialisé chef de projet ERP au CESI à Toulouse 31)



PROFIL : Consultant spécialisé sur la partie logistique / Supply Chain du progiciel de gestion intégré, je jouis d’une expérience en termes de projets d’implémentation, de maintenance et d’évolution décisionnelles, et en management de projets de Systèmes d’Information (S.I.). Doté d’une bonne capacité relationnelle et d’organisation, je souhaite mettre mes compétences au service des projets de l’entreprise.



Compétences logistiques :

• Organiser la circulation des marchandises

• Optimiser les flux, le stockage, le transport, la manutention

• Encadrer le travail des opérateurs logistiques



Compétences informatiques :

• SAP (SD, MM, WM, PP)

• Microsoft office



Compétences MOA/MOE :

• Coordination métiers

• Conduite de projet

• Conduite du changement

• Gestion de risque

• BPM (business project management)

• Gouvernance et performance des SI