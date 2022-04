Secteur : Conseil - Services informatiques



Créée en 1995, ABC Systèmes et Formation est une Entreprise de Services du Numérique (ESN) spécialisée dans la transformation numérique.



Notre approche Métiers nous permet de conseiller et d’accompagner au mieux nos clients dans leurs démarches de transformation du SI et dans l'évolution de leurs métiers. La gestion des projets respecte des processus définis prenant en compte la gouvernance, la formation et l’accompagnement au changement.



Le groupe, avec ses différents pôles*, compte quelque 130 collaborateurs, essentiellement des profils techniques.



Expertises :

- Technologies du Cloud :

• SaaS - Microsoft Office 365, Microsoft Intune et Google Apps,

• laaS - Microsoft Azure, Amazon Web Services

• PaaS - Microsoft Azure, Amazon Web Services



- Travail collaboratif (GED) - RSE,

- Communication unifiée,

- Business intelligence, Big data (SLQ Server)

- Gestion de la relation clients (CRM),

- Infrastructure (serveurs/stockage, sécurité, réseaux, mise en place de PRA/PCA),

- Infogérance des systèmes d’information (support, helpdesk, assistance sur site, délégation de personnel)

- Marketing mobile (sms et barcode enrichis, solution pour balises beacon, etc.)



Certifications :

- Microsoft (Gold partner),

- Amazon Web Services

- HP,

- VMWare,

- Citrix,



Formations :

- Premier partenaire Centre des usages Microsoft en France

- Premier centre agréé Amazon Web Services



* Entités du groupe :

- myElefant est une société de marketing mobile. Sa solution EnRich permet de gérer l'ensemble des interactions des marques avec les smartphones de leurs clients, elle est composée de trois briques technologiques complémentaires : RichSMS - RichPush - Rich Beacon. Déjà utilisée par des dizaines de marques de retail en France, EnRich devient la référence du marketing direct mobile.

En savoir plus : http://pro.myelefant.com/



- IT Systèmes, est dédié au Cloud computing. Son équipe de six experts accompagne les entreprises, PME comme grands comptes, dans leurs migrations vers le cloud, en toute sécurité, adaptant les outils et les budgets nécessaires.



- Eversa, expert du Big data et de la Business Intelligence, est spécialisé dans l’offre Microsoft SQL Server.





Mes compétences :

Conseil

Expertise

IT

Infogérance

Citrix

Vmware

Microsoft

Travail collaboratif

HP

Virtualisation

Sms enrichis

Sites web

Communication unifiee

CRM

Support technique

Apps

marketing digital

Amazon Web Services

Google