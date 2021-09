Thierry ADRIAN

Au-delà de lexpertise technique, ce qui mimporte le plus est de répondre aux enjeux stratégiques par deux visions : une conception extérieure qui vise à exploiter linformatique pour créer des opportunités et transformer lentreprise, dune part ; puis un regard intérieur tourné vers les activités informatiques elles-mêmes, dautre part.

Cest un excellent moyen stratégique de conjuguer le métier et la technique. Les deux sont importants.



En agissant comme opérationnel ou fonctionnel, le pragmatisme est de mise. Dans une histoire de sujet informatique, il y a véritablement des notions de temps, de moyens, de savoir et de risques à considérer.



Pour échanger sur des sujets d'expertise, concernant vos besoins ainsi que sur toute forme de collaboration, je me tiens à votre disposition.



Mes domaines de prédilection sont : annuaire, messagerie, infrastructure et la sécurité.