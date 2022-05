M'hamed KENANE

1973–1975 SONATRO ALGER

Dessinateur projeteur

 Projets d’assainissements routiers et terrassements.





1975–1977 Bureau d’Etudes Génie Militaire ALGER

Projeteur Calculateur

 Préparation des études de structures Béton Arme.

 Contact entre CTC et Direction des travaux régionales.

 Etudes et dessins de structures de bâtiment et ouvrages spécifiques.



1977–1981 SONATRO ALGER



Projeteur niveau 1 Chef de groupe

 Coordinateur des études techniques.

 Dispatching des projets.

 Responsable de salle.





1981–1989 SONATRO ALGER



Coordinateur de travaux

 Préparation et études Technique de postes de production de Granulats, Béton et Enrobes Bitumineux.

 Réception et contrôle des plans de structures d’Ouvrages d’Art (PCB

/SOCOTEC France).

 Coordination Rocade Sud d’Alger Ouvrages d’Art.





Chef de service prix et Méthodes



1989–1993 SONATRO ALGER

 Etudes de soumissions nationales et internationales.

 Etudes et préparation de Méthodes de construction.





Chef de Département Technique





1993–1995 SONATRO ALGER

 Responsable Technique dans une unité de Génie Civil.



















Chef de Département Développement

1995–1996 SONATRO ALGER





 Préparation de Bulletin technique de l’Entreprise (Informations

Techniques).

 Mises a jours des Techniques routières.





Delegue Technique





1996–2001 GECET ALGER





 Préparation d’offres Techniques.

 Suivie et audit de Chantiers.

 Suivi et contrôle de la sous-traitance.





Consultant



2001–2005 C.T.H - Sarl ATECO ALGER

 Etudes et suivi de projets eau potable, retenue collinaire et assainissement.

 Auscultation, étude et contrôle de travaux de confortement et réparation de bâtiments (séisme de Boumerdes)

 Gestion Technique d’une Sarl.







Coordinateur de Travaux





2005–2009 COSIDER ALGER





 Etudes et suivi de Méthodes de construction (calpinage de coffrage…).

 Préparation d’offres.

 Lancement de travaux.

 Coordination des travaux