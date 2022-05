M'hamed LALAMI

Au cours de mon expérience, j’ai été amené à développer une grande technicité et un esprit analytique pointu. Maîtrisant différents langages de programmation et possédant une excellente connaissance des différents systèmes d’exploitation, je suis persuadé que mon expérience me permettrait de mener à bien de nouveau projets.



Ayant exercé pour différentes entreprises, j’ai toujours su remplir mes missions avec succès, qu’il s’agisse de l’amélioration des systèmes d’information, de leur évolutions, de l’installation de nouveaux équipements plus performants ou encore de la gestion du budget et du management d’une équipe. Sans oublier la participation au développement de plusieurs projets d’application.



Mes compétences :

Windows server 2008

MySQL

Postgresql

Windows server 2003

Visual Studio .NET

JAVA

Sql server 2008

Direction d'entreprises

Gestion des projets

Oracle

Gestion des systèmes d'informations

C++

PHP5

Développeur web

PHP

Informatique

DBA