M'hamed RAMI

Installer des équipements neufs chez les clients, en France et à l'étranger,

réaliser la maintenance préventive et corrective de matériels déjà installés chez les

clients, réaliser l'ensemble des opérations nécessaires au bon fonctionnement des machines,

conformément aux rendements et/ou demandes de client, former les équipes de

maintenance du client dans le cadre de l'utilisation courante des matériels,

retour d'expérience efficace en remontant des informations "terrain" à

équipes R&D.



Mes compétences :

Chargé d'affaire

Mise en service

Production

SAV