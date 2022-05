M'hamed TOUNSI

-Communicant aux 2èmes journées Entreprise de Santé : Thème =Incidence du Travail Posté et la Sécurité des Installations, (El Aurassi)



- Communicant contractuel à l’IAP en tant que Panel Leader et Formateur des Managers du Groupe Sonatrach au Projet Safe Béhaviour Programme STATOIL : Thème : La Théorie des Accidents

- Formation et Sensibilisation du personnel à la Sonatrach (Direction Maintenance Biskra)



- Membre du Comité Sécurité TRC

- Membre du Groupe Environnement TRC

- Membre du Comité de Normalisation Sonatrach

- Participation avec un groupe de cadres HSE/TRC à l’expertise et l’évaluation des Risques du Centre de collectes des Hydrocarbures de Haoud El Hamra encadré par le Bureau E2 Environnemental Alliance Incendie (Canada)



Mes compétences :

analyse des risques

Prévention des risques professionnels