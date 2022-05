M. Hamid DELLAJ

Cadre financier en Assurance:

- Suivi de la comptabilité des intermédiaires.

- Établissements des bilans de trésorerie.

- Audit financier des intermédiaires...



Gestionnaire Haut de Gamme et Profesionnel : BMCE BANK



- Suivi et analyse du portefeuille des impayés

- Traitement des affaires litigieuses

- Contact des clients défaillants pour solutionner et régulariser les dossiers impayés

- Acheminement des différentes procédures auprès des instances judiciaire et administrative (tribunaux, avocats, …).

- Reporting et la production des Tbd d'activité relative au contentieux



Auditeur interne : BMCE BANK



C'est monsieur DELLAJ Hamid, un jeune Auditeur/inspecteur au sein de la 2ème Banque privée du Maroc.

Mon travail en fait, consiste à faire des missoins d'audit interne au niveau de l'ensemble des agences bancaires, toutes catégories confondues, selon un plan annuel préétablit et budgétisé. Egalement,de temps à autres, ces missions là, peuvent s'étendre au contrôle des entités dites "Centrales", qui viennent en principe, en support aux agences bancaires.

Paralellement à cet aspect, et pour assister les auditeurs externes, plusieurs missions sédentaires s'imposent dont j'en cite principalement les travaux d'inventaires de fin d'année.



Mes compétences :

Audit Interne & Opérationnel

Contrôle de gestion

Techniques bancaires

Normes Bâle II

Inspection générale

Audit externe

Audit interne

Contrôle interne