M'hammed BEN SAHAL

A la recherche d'un stage de fin d'études à partir de Février 2016 dans le domaine du conseil.



Actuellement en 5ème année à l'INSA de Lyon dans le département Génie Industriel et en échange académique pour 6 mois à Loughborough University, je suis quelqu'un d'ambitieux, curieux, motivé et dynamique. J'ai choisi d'intégrer le programme UNITECH se composant:

- d'un échange académique à Loughborough

- de trois semaines de séminaire intensives avec les entreprises partenaires du réseau.

Cette formation dans un contexte international, alliée à mon expérience dans un groupe multinational, m'a permis de développer mon goût pour les challenges et le travail d'équipe.



En effet, j'ai été stagiaire en tant que Supply Chain analyste chez Renault au sein du Technocentre de Guyancourt. De nature curieuse, je voudrai pour mon stage de fin d'études découvrir et gagner en compétences dans un autre domaine qui est celui du conseil.



Durant mes années à l'INSA, j'étais aussi impliqué dans le domaine associatif et bénévole, comme en attestent mes activités extra-scolaires. Mon engagement via divers associations m'a initié au management de projet et m'a permis d'appliquer mes acquis académiques dans un context concret.



N'hésitez pas à me contacter à: mhammed.ben-sahal@insa-lyon.fr, si vous cherchez une personne motivée et flexible pour un projet challengeant et ambitieux.



Mes compétences :

Minitab

Java

Engineering Skills

ARIS

Microsoft Office