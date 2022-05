M'hammed HERRADI

Doté d'une forte puissance de travail, de nature organisé et rigoureux, motivé et ambitieux, j'ai acquis au cours de mes premières expériences professionnelles les qualités d'écoute,de compréhension et de responsabilisation. Je suis à la recherche d'un emploi ou un poste vacant dans le domaine de la Gestion et la Finance qui sera pour moi un véritable tremplin pour poursuivre la construction de ma carrière professionnelle dans les meilleures conditions et dans une branche que j'ai déjà appréhender lors de ma formation en Master "Management et Finance d'Entreprise".



Mes compétences :

Excel

Sphinx

Merise

ERP

JD Edwards

Microsoft Project

As400

SAP (notion de base)

Microsoft Office

Microsoft PowerPoint