M'hammed MOUAFFAK

Actuellement étudiant en master 1 en Administration et gestion des entreprises à l’université de bourgogne, dans le cadre de ma professionnalisation je suis appelé à effectuer un stage de 3 mois à partir de la mi-avril. J’aspire à terme de cette année d'intégrer un M2 en alternance dans les domaines de l’entrepreneuriat, l’innovation et le conseil en gestion.



Je suis licencié de la Faculté des Sciences Juridiques Economiques et Sociale de Fès au Maroc. Mon mémoire de fin d’étude s’est articulé autour du Business Model Social autant qu’outil stratégique d’innovation et de caractérisation de l’entreprise sociale. Je porte un grand intérêt à l’entrepreneuriat et à l’innovation, et j’aimerai au terme de mon master faire de la recherche en gestion sur le développement des compétences et l’innovation et, pourquoi pas, devenir consultant en stratégie.



Au court de mes années de licence, j’ai fondé et présidé, durant deux ans, une ONG qui s’appelle l’Association EVEIL pour l’entrepreneuriat et l’initiative libre. Cette expérience a développé chez moi des compétences managériales et communicationnelles, qui m’ont permis de fédérer les efforts d’une cinquantaine d’étudiants sur près de dix projets à caractère culturel, social et entrepreneurial.





Mes compétences :

Entrepreneuriat social

Comptabilité générale et analytique

PNL Programmation Neuro Linguistique

Communication

Conduite du changement

Planification stratégique

Conseil en Organisation et stratégie

Développement durable

Analyse financière de l'entreprise

Travail en équipe

Gestion de projet

Négociation

Animation de réunions

Vente