M'hand BOUFALA

Titulaire d’un diplôme d’ingéniorat en informatique option Système d’Information Avancé «SIA» et d’un master 2 en Ingénierie Pédagogique Multimédia « IPM », je suis capable d’enseigner et de concevoir des contenus d’enseignement et de formation dans le domaine correspondant à mes compétences.



Fort de mon expérience en tant que consultant formateur e-Learning au sein de la société Lynx, j’ai formé des employés de différentes entreprises et j’ai produit des contenus de formations en ligne pour des LMS, au service de différents projets. Je conçois également des dispositifs et des scénarios pédagogiques d’e-Formation, ainsi que des solutions informatiques.



Je suis donc à même de développer et d’affiner mon savoir-faire, de respecter les délais de la formation tout en m’adaptant aux différences des niveaux et aux besoins spécifiques des apprenants.



Doté d’une expérience de huit ans dans le domaine de l’enseignement et de la formation des BTS en informatique, je suis à même de didactiser des contenus variés et de créer des supports de cours dans des domaines tels que : la programmation, les systèmes d’informations et les réseaux d’entreprises.



Autonome et ouvert d’esprit, je saurai m’engager et m’investir entièrement pour faire aboutir un projet.



Mes compétences :

Articulate

Articulate Storyline

Captivate

Conception

Delphi

Glpi

Informatique

Ingénierie

Ingénierie pédagogique

Ingénierie Pedagogique Multimédia

IPM

Master2

Multimedia

MySQL

OCSinventory NG

PHP

Php MySQL

PHP5

Réalisation

Storyline

VBA

XML

Adobe Captivate

Visual Basic

PHP 5

E-learning