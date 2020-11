Passionnée de pédagogie et de jeux, j'ai une affection toute particulière pour la conception de Serious Game.

Curieuse et aventurière, ma vie professionnelle m'a permis d'avoir aujourd'hui un profil multi-casquette, de l'Ingénierie pédagogique à la gestion de projet, en passant par le game-design et la formation en face-à-face.

Toujours à l'écoute de nouvelles opportunités et de nouvelles missions pouvant continuer à m'enrichir.



Mes compétences :

Anglais

Anglais courant

Ingénierie

Ingénierie pédagogique

Multimedia

Serious Game