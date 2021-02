Toujours curieuse et avide de nouvelles expériences, j’ai envie de mettre mes connaissances au service de projets ambitieux, au sein d’équipes dynamiques et motivées afin de faire part de mon professionnalisme, de mon sérieux et de mes idées.



Mes compétences :

Luxe

Design graphique

Cosmétique

Print

Graphisme

Accueil

Prestashop

Vente en ligne

Français Langue Etrangère

Vente

Coordination

QuarkXPress

Adobe Illustrator

Microsoft Office

Adobe InDesign

Adobe Photoshop

Adobe Dreamweaver

Packaging