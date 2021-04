Madjid MOUSSOUS

-Par mon expérience de dirigeant d'entreprise, intervient dans le domaine de l'agroalimentaire sur des dossiers de développement et d'organisation. J’aborde autant les questions de management que les questions de technique de production





-SECTEUR D’ACTIVITES

Secteur agroalimentaire - Technique - Qualité - Financier - Règlementaire - développement Autres secteurs - Création d'entreprise - Coaching - Team Building

approvisonnements et maintenance.





-FORMATION / DIPLOMES:



1981 - 1984 BACCALAUREAT OPTION SCIENCE.

OBTENU AVEC MENTION BIEN

1984 - 1989 DOCTORAT EN MEDECINE VETERINAIRE

SPECIALITE NUTRITION.

1989 - 1990 STAGE EN MANAGEMENT

MANAGEMENT EN COMMERCE INTERNATIONAL.



-DOMAINES DE COMPETENCE ET CHAMPS D’INTERVENTION





• Gestion de projets, Organisation service qualité, Développement sites de production



• Dossiers financiers de demande de subventions - agréments vétérinaires - dossiers d'autorisation d'exploiter - Management de service qualité - Mises en place de services maintenance - Etudes des flux de production- Etudes d'économie liés a fabrication des aliments de bétail- Aide à la création d'entreprise - Animation d'équipes de direction

• Connaît bien l'agroalimentaire, et plus particulièrement les produits qui rentrent dans les aliments. Dans ce secteur fortement tourné vers l'international, il participe aux développements de projets :





• Membre du comité de réflexion /

• MEMBRE DU COMITE D'EVALUATION DES OFFRES LIEES AUX OPERATIONS D'INVESTISSEMENT ET D'IMPORTATIONS. /

• MEMBRE DU COMITE DES MARCHES-PROCEDURES DE SUIVI DE LA BOURSE A L’ACHAT par voie DE REUTER –EVALUATION –SUIVI ADMINISTRAITIF.



• BONNE EXPERIENCE DANS LE MANAGEMENT D’EQUIPE

• AISANCE EN COMMUNICATION, BON NEGOCIATEUR

• CAPACITE MANAGERIAL, APTE AUX DEPLACEMENT

• SENS D'ORGANISATION, RIGUEUR.

• ESPRIT D’EQUIPE

• MENEUR D’HOMME



EXPERIENCE PROFESSIONNELLE



JUI 1989 à SEP 1989 • MINISTERE - INSPECTEUR PRINCIPAL DE LA SANTE.



OCT 1989 à SEP 1992

• S/DIRECTEUR DES VENTES DES PRODUITS PHARMACEUTIQUES



OCT 1992 à MAR 1996

• DIRECTEUR DE LABORATOIRE DE CONTROLE DE QUALITE..





MAR 1996 à MAI 1997

• S/DIRECTEUR DES RELATIONS AVEC LA CLIENTELE

JUI 1997 à AOUT 1999

• DIRECTEUR DE L'ADMINISTRATION GENERALE/ INTERIMAIRE

AOUT 1999 à JUI 2005 • SOCIETE EURASIA-GROUPE DE CEUSTER.

AGENT REPRESENTANT/MANAGER EXPORT



SEP 2000 à SEP 2005 • LNB FEED INTERNATIONAL

MANAGER EXPORT









JANV 2005-JUI 2005







JUI 2005-FEV 2007







MAR 2007- JUI 2008













JUIN 2008- 31 DECEMBRE

2010













• DIRECTEUR COMMERCIAL ET MARKETING.





• DIRECTEUR COMMERCIAL





• DIRECTEUR COMMERCIAL ET APPROVISIONNEMENT.





• MANAGER EX



