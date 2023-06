Maé DUVERGER

Donner du sens à notre travail est important pour offrir le meilleur de nous-même. Le domaine de l'éducation me passionne. Il reste le socle qui permet à l'enfant, le jeune et même l'adulte de s'ouvrir au monde, de le comprendre et de s'y épanouir. Y participer m'enthousiaste, je recherche donc du travail dans cette branche.



Actuellement en fin de congé parental je recherche un poste de coordinatrice pédagogique, adjointe de direction en accueil collectif pour mineur, assistante formation ou formatrice.



Titulaire d'un Master droit économie gestion spécialité formation et emploi, j'ai aussi validé un BPJEPS LTP en 2021.



Les deux postes de coordination que j'ai occupé m'ont passionnés. J'ai également mené plusieurs directions de séjours ou centre de loisirs et de nombreuses formations.



Je suis rigoureuse, organisée, curieuse, à l'écoute, bienveillante et joviale.



J'aime être au contacte des personnes mais aussi paradoxalement travailler sur ordinateur. Je maîtrise le pack Office et Google suite. J'adore apprendre et découvrir de nouvelles tâche professionnelles et je sais prendre soin de mon entourage sur des missions de management.