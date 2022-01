Maelyss LEPAGE

Actuellement étudiante en première année à lISEG, école spécialisée dans le digital, marketing et communication.



Jai effectué deux stages durant mes années de lycée : dans un cabinet davocat puis un autre dans un cabinet dassurance.

Enfin jai effectué un CDD en tant que vendeuse dans un magasin de prêt à porter.



Différents domaines très différents les uns des autres qui mont permis de mieux me connaître, et mettre en avant mes qualités et mes domaines de prédilections.

Ayant également beaucoup voyagé au travers le monde, je sais aujourdhui que je suis quelquun de curieuse, perfectionniste, optimiste et sociable.

Le contact avec le monde est indispensable pour moi.