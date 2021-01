Maëva HUMBLOT (GALMICHE)

J'ai commencé comme apprentie en comptabilité, je me suis très vite rendu compte que j'étais plutôt faite pour le commerce.



J'ai commencé comme chargé d'affaires dans mon ancienne entreprise et j'ai évolué sur plusieurs postes pour devenir Responsable commerciale.



Je suis aujourd'hui, Responsable du service Cat'Express dans la société Cattinair spécialisée dans la fabrication déléments de dépoussiérage (filtration) tel que :



- Gaines (acier galvanisé et acier laqué peint) épaisseur 1.5 mm mini

- Cyclones

- Cyclofiltres

- Ventilateurs

- Ecluses Atex

- .....



Dans les métiers du bois, de l'agro alimentaire, l'industrie, la bio énergie...



N'hésitez pas à me contacter si vous avez des besoins dans ce domaine.



Notre site internet :



www.cattinair.fr