Maga MARTIROSYAN

Illustratrice et graphiste freelance inscrite à la Maison des Artistes depuis septembre 2015, je suis doublement diplômée, Licence et Master, de lÉcole des Beaux-Arts d'Arménie en 2009 et en 2011. Je crée des illustrations jeunesse, des bandes dessinées, des mascottes, des animations 2D ainsi que des illustrations vectorielles en variant entre techniques traditionnelles et numériques. Passionnée d'illustrations depuis mon plus jeune âge, mon univers dinspiration vient du dessin animé, de la bande dessinée franco-belge, des comics et des contes qui nourrissent son imaginaire.