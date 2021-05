Magali BARBÉRA

De 2007 à 2014, j'ai occupé différentes fonctions d'assistante à gestionnaire documentaire pour des sociétés industrielles multinationales, nationales ainsi que les terminaux méthaniers et une usine d'alumine. Ces missions m'ont donné l'occasion de découvrir des activités variées : j'ai assisté plusieurs chefs de service et assuré le remplacement des assistantes et du directeur d'exploitation lors de leurs absences, puis j'ai participé à la phase de préparation du grand arrêt usine. En plus de mes fonctions, j'ai participé aux tests des nouvelles versions du programme de gestion documentaire. Passionnée par l'outil informatique j'ai pris l'initiative de réhabiliter un module d'autoformation et pour optimiser le travail des chefs d'équipe de production j'ai effectué la mise à jour des plans. J'ai également créé un modèle de document applicable à tous les secteurs de l'usine et mis en place un système de documentation. Ces emplois m'ont permis d'accroître mes capacités d'adaptation et de rigueur.



Depuis 2016 mon sens de l'adaptation et d'acquisition rapide se sont également démontré dans la fonction publique. J'ai intégré pour la ville de Sausset-les-Pins où j'ai remplacé dans plusieurs services dont la bibliothèque, l'état civil, le service des sports, le service technique, l'office du tourisme et enfin le CCAS.



Actuellement au sein du CCAS je suis régisseur de la régie du foyer restaurant et adjointe administrative.