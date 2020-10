Magali BETRANCOURT

Bonjour,

J'ai débuté en tant qu'infographiste et ai évolué jusqu'à devenir chef de projet communication dans une agence de publicité, qui avait pour principal client un fabricant et distributeur de peintures spécifiques pour particuliers et professionnels.

Actionnaire de l'agence, mon rôle était de développer et gérer l'agence, tout en maintenant une activité importante de conception de supports de communication.

Chef de projet pendant 5 ans, puis une expérience constructive et réussie dans le poste de commercial dans le groupe Thilinvest, je suis aujourd'hui intégrée à APF France handicap en tant que chargée de communication Picardie, je renforce mes compétences en évoluant dans un milieu social et associatif.



Mes compétences :

Négociation

Création graphique

Relation client

illustrator- photoshop

PC Hardware

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Internet

Traceur roland

Adobe de pao CS5 sur PC