Magali BORDAS

Je suis Solution consultant spécialisée sur les flux demand to cash et purchase to pay.

Je travaille sur les ERP (Oracle e business suite, Qualiac, SAP).



Mes missions sont diverses:

- animation d'atelier de spécification générale et détaillée,

- rédaction de guide paramétrage, utilisateur et de spécifications générale et détaillée.

- animation de formation,

- assistance utilisateur

- TMA



Mes compétences :

ERP SAP

ERP Oracle E Business Suite

ERP

Système d'information

Analyse fonctionnelle

Qualiac

Achat

Gestion

Consultant

Credit management

Informatique

Process

SAP