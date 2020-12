Magali BRANCHI

Après avoir progressé dans le management de la qualité et la gestion des risques à différents niveaux de responsabilités, j ai souhaité donner un nouvel élan à mon projet professionnel et évoluer vers un poste de directeur adjoint au sein d une clinique psychiatrique.



Lors de mes dernières missions auprès des directeurs d'établissement et de la direction générale d'un groupe spécialisé dans les soins de suite et de réadaptation, j'ai pu ainsi élargir mon champ de compétences notamment au niveau de la gestion des ressources humaines, être sensibilisée aux enjeux financiers des établissements et venir en appui sur des projets importants : l'élaboration et suivi du projet d'établissement, les visites de conformité, le pilotage de certifications, l'organisation de la prise en charge de la fin de vie ou l'appropriation de la notion de bientraitance par les professionnels.



J'ai été également chargée de la supervision directe des responsables qualité du groupe et du management de 4 équipes projet composées de professionnels médicaux, soignants et administratifs en m'appuyant sur un sens du relationnel et de la communication développé.



Dynamisme, sens relationnel et rigueur professionnelle alliés à un goût prononcé pour les challenges sont mes atouts pour être efficace au regard des objectifs qui me seront fixés.



Mes compétences :

Conduite du changement

Gestion de la formation

Gestion de projet

Gestion du personnel

Développement durable

Travail en équipe

Management de la qualité