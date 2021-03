Magali BRAULT

Stratégie de communication, marketing et développement activités et partenariats.

+ de 15 ans d’expérience



Experte de la formation professionnelle et initiale et du domaine associatif. Grande capacité d'adaptation à tout secteur.



Spécialisations : Communication ; E-communication ; Projet éditorial ; Marketing ; e-marketing ; Management ; Développement ; Partenariat ; Formation ; Stratégie ; digital ; Commercial ; Gestion de projet ; Knowledge management



Mes compétences :

Rédaction

Communication

Marketing

Relationnel

Dynamique

Photographie

Développement commercial

Projet d'entreprise

Stratégie digitale

Stratégie de communication

Communication externe

Formation professionnelle

Conseil en communication

Communication online

Développement de partenariats

Marketing stratégique

Coordination de projets

Management