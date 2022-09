Graphiste- webdesigner avec plus de 15ans d'expérience.

J'interviens aussi bien sur des projets web que print.

Créative et passionnée, je maîtrise les contraintes liées au digital et à la chaîne graphique.



Mes compétences : Identité visuelle, logotype, webdesign

Web design

Internet

Wordpress

Adobe InDesign

Chaîne graphique

Adobe Illustrator

Graphisme

Adobe Dreamweaver

Adobe Creative Suite

Design graphique

Adobe Photoshop