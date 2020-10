Magali COIGNARD

Bienvenue sur mon profil,

Je sais pouvoir me passionner pour le développement de nouveaux projets

Mes 15 années d'expériences significatives chez Europesnacks m'ont permis d'acquérir des compétences et des connaissances dans différents domaines

Mes valeurs : Rigoureuse, souriante, dynamique, sérieuse, organisée et méthodique dans mon travail



Désireuse de donner un nouvel élan à ma vie professionnelle, je recherche une structure qui corresponde à mes valeurs afin de collaborer dans la sérénité et l'efficacité.