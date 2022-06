Magali HERMITANT

Formatrice en économie droit management des entreprises et formatrice pour adultes auprès de CCI et GRETA pendant 20 ans j’ai décidé d’aborder l’enseignement autrement en devenant conseiller principal d'éducation.



Mes compétences :

Animation d'équipe

Participation à la contruction des parcours des él

Accompagnement de l'élève sur le plan pédagogique

Formation à la citoyenneté participative

Impulsion et coordination du volet éducatif du pro

Travail en équipe

Organisation des conditions de vie des élèves dans

+Responsabilité de centre de ressources et diffusi

Contribution à l'ouverture de l'établissement scol

Mise en oeuvre de la politique documentaire de l'é

Evaluation des progrès et acquisitions des élèves

Garantie avec les autres personnels du respect des

Organisation et mode de fonctionnement du groupe f

Maitrise des savoirs disciplinaires et didactiques

Construction, maitrise et animation des situations

Coopération avec les parents d'élèves

Coopération au sein d'une équipe

Contribution à l'action de la communauté éducative

Communication

Culture numèrique

Accompagnement des élèves dans leur parcours de fo

Education responsable et selon les principes éthiq

Prises en compte de la diversité des élèves

C