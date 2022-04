Julie HERMITANT

Je dispose de solides compétences à la fois en comptabilité et en contrôle de gestion. En effet, au cours de mon expérience professionnelle, j’ai eu l’opportunité de couvrir des sujets techniques variés (trésorerie, stocks, investissements, frais de fonctionnement, clés de répartition). J’ai également été amenée à prendre en charge des travaux de contrôle budgétaire (budget et contrôle budgétaire, clôtures comptables, forecasts).



Mon parcours professionnel a contribué à affirmer mon esprit d’analyse.

La diversité des environnements dans lesquels j’ai évolué (site industriel, siège social, société de service) m’a permis de développer mes qualités relationnelles. Cela m’a également amené à me montrer pédagogue à l’égard de mes différents interlocuteurs. J’apprécie le travail en équipe, facteur d’échanges et d’enrichissement. Autonomie, rigueur et organisation sont à la base de ma réussite et me permettent de mieux faire face aux changements de priorités.

J’ai une capacité de travail et une ténacité à réaliser mes objectifs qui sont réelles.



A l'occasion de mes expériences professionnelles, j'ai appris à manipuler des outils informatiques tels que SAP, MOVEX, BO, MAGNITUDE, CODA.



Je suis mobile sur les régions sud de la France (Languedoc-Roussillon , PACA, Midi-Pyrénnées), le bassin parisien et je suis également mobile à l'international.



Mes compétences :

Finance d'entreprise

Analyse Financière

Audit

MAGNITUDE

Consolidation

Contrôle de Gestion

Gestion des stocks

Microsoft Office

Lawson M3

Forecasting

Cognos Impromptu

Capital Expenditures

CODA

SAP R/3

SAP Business Objects