Magali LOUGE

Collaboratrice expérimentée, jévolue depuis plus de vingt ans au sein dentités (PME et groupes) impliquées dans des secteurs dactivités très hétérogènes tels que la communication et les services. Polyvalente et dotée dune réelle capacité dadaptation et dun bon relationnel, véritable interface entre ma direction et les intervenants internes et externes (clients et prestataires) je parviens toujours à mener à bien les missions qui me sont confiées. Titulaire dune formation supérieure, je maîtrise le Pack Office, les techniques commerciales, suis aussi à laise avec les chiffres quavec le rédactionnel et suis sensible à la notion de service client. Autonome, organisée et sachant gérer les priorités, je sais faire preuve de discrétion et de rigueur et suis force de proposition.





Mes compétences :

budgets

Paye/Prsi

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel