Magali MAGALI COYER (COYER)

COMPÉTENCES :



Commerce :

• Traitement des commandes du devis au règlement de la facture

• Renseignement de la clientèle en français et en anglais

• Prévention du risque client

• Assistance du responsable et des commerciaux

• Élaboration et actualisation des tableaux de bord

• Organisation d’événements commerciaux



Langues :

• Anglais Courant

• Allemand Intermédiaire



Informatique :

• Pack Office Windows XP : Word, Excel, Powerpoint, Publisher...

• AS 400 – Carpe Diem – Sphinx – Ciel - Ulysse

• Internet – Dactylographie : 43 mots/min



Mes compétences :

Anglais

Assistante commerciale

Bilingual

Commerciale

English

Export

French

Sales