Magali ROCHE

Femme de terrain et d'action, tour à tour Directrice Régionale, Cheffe d'Entreprise et Formatrice je n'ai eu de cesse de mener mes équipes vers l'excellence, la culture du résultat et lamélioration continue.



Convaincue que la Formation Professionnelle est la Clef pour se surpasser, se révéler et se réaliser. Jaccompagne mes apprenants à optimiser leur valeur ajoutée et à faire exploser leur talent sur des parcours en Blended Learning.



Domaines de formation : Professionnalisation des métiers de conseiller vendeur et de manager en point de vente avec valorisation des Soft Skills / Sens du Management, Esprit d'équipe et Intelligence Émotionnelle dans tous les processus de vente et d'animation d'équipe.