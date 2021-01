Magali TILLOCHER

Chef de projet web, je vous accompagne dans la réalisation de vos projets digitaux (application sur mesure, transformation numérique, projet innovant) :

- en amont : analyse et définition de vos besoins, description fonctionnelle et scénarios d'usage, rédaction des spécifications techniques, ...

- en phase opérationnelle : coordination des équipes techniques et créatives, suivi de développement, recettage,..



Webdesigner intégrateur, je suis également spécialisée dans la création de sites internet Wordpress :

- création, refonte, design et intégration de votre site web



Mes compétences :

Rédacteur web

Webmarketing

Référencement

Ecommerce

Photoshop

HTML

Webmaster Ligne editoriale

Google analytics

Wordpress

SEO

CSS

Illustrator

Montage vidéo

Tourisme

Vendeur conseil

Promotion du territoire

Gestion de projet