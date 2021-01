Magalie BORDIER

Votre entreprise est à la recherche dun Adjoint QHSE ou d'un Responsable Qualité (système), mon profil est susceptible de vous intéresser grâce à mon diplôme Master Qualité, Hygiène, Sécurité, Environnement et mon expérience.



Mes compétences :

Développer et gérer des outils et de la documentation

Gérer des certifications multi-référentiels et multisites

Assurer la transmission des informations en interne et externe

Traiter l'information (collecter, classer, mettre en œuvre)

Rédiger des supports de communication interne / externe

Organiser des plannings, services, réunions, déplacements

Assurer des veilles réglementaires, normatives, exigences clients

Détermine et promouvoir les plans d'amélioration continue

Identifier, évaluer et analyser les problèmes / les dysfonctionnements

Organiser et maintenir les systèmes de management

Définir et mettre en œuvre les politiques QHSE

Gérer et réaliser des audits interne / externe / fournisseur

Piloter et animer un SMQ