Magalie MIGNOT

Forte d’une expérience dans l’architecture intérieure, Magalie s’est spécialisée dans la conception et la réalisation d’espace: de boutique de luxe (merchandising), halls d’expositions, et plus récemment l’aménagement de l’habitat-Appartement et Villas.Cette complémentarité lui permet de proposer des projets complets, pour recréer l’esthétisme à travers des priorités: Volume – Lumière – Matière /Couleurs –Ergonomie.

Aussi, L’espace personnalisé regroupant différents aspects à chacun, en fonction de ses affinités et de son équilibre de vie; ainsi que le Merchandising en s’appuyant sur l’image de marque en tenant compte des divers éléments de stratégie marketing; le concept devient alors essentiel.

Des grands noms comme L'OREAL (Helena Rubinstein), GIVENCHY , MAKE UP FOR EVER et BURBERRY l’ont sollicité pour développer leur charte graphique pour la mise en valeur de leur produits à l’international à travers le mobilier, les corners et les boutiques.Ainsi que le concept du Department Store: le SIAM PARAGON en Thaïlande-intervention auprès du développement du point de vente pour la mise en avant des produits « tendances ».



Magalie vous proposera un savoir faire en Design et Architecture Intérieur/Merchandising/Maîtrise d'Oeuvre et Deploiement /Conseils et Assistance dont des solutions en cohérence avec votre philosophie de vie, tout en respectant les traditions et la modernité qui lui sont représentative.Mes compétences artistiques, techniques et relationnels assureront l’élaboration de vos projets.



Mes compétences :

Architecte d'Intérieur

Designer

Merchandising

Planification stratégique

Coordination de projets

Planification de projet

Conduite de chantier

Image de synthèse

Gestion de projet

Second oeuvre