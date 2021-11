Magalie PICHON

Consultante RH Freelance



Diplômée Master DRH & Paie à lEcole Internationale de Management de Paris (EIMP)



Secteur Retail, Finance, I.T, incluant les métiers RH dans le cadre de missions CDD/CDI,

pour les TPE/PME/PMI/Startup. Présent à Paris, France entière, Monaco et Genève.

Recrutement :

- Analyse des besoins : définition de profils, rédaction et mise en ligne des annonces.

- Elaboration de stratégie de recherche : sourcing sur mesure, approche mixte/directe,

pré-qualification des CV.

- Reporting : synthèse des compétences, mesure dadéquation, contrôle de références.

- Suivi dintégration avec le candidat, ainsi quavec le client.

Gestion de Projet & Accompagnement du changement :

- Accompagnement et formation pour mise en place du Comité dEntreprise. - Mise en place SIRH

- Création/refonte site internet.

- Amélioration de la marque employeur, sur les réseaux sociaux.