Mahamadou SALEY ADAMOU

Présentation

Chef Administratif et Comptable compétent, ayant acquis neuf années d’expérience à la Société Nigérienne électricité , cinq années post Licence en Comptabilité et Gestion des Entreprises; notons aussi des séjours très significatifs dans le secteur privé et au sein de deux principales régies comptables et financières de l’État ; Gestion administrative et des procédures comptables et financières suivant les normes SYSCOHADA, IPSAS et IFRS, ainsi que des connaissances en POLITIQUES INTERNATIONALES et des PROBLÈMES DE SANTÉ PUBLIQUE AU MONDE ainsi que LA GESTION contemporaine DES systèmes DE SANTÉ (Des certificats y afférents délivrés en partenariat avec de célèbres universités internationales) .



Mes compétences :

Public Sector Accounting

Audit

Budget Variance Analysis

Communication Skills

Enterprise Resource Planning

Financial Statements/Financial Reports

Financial Statements/Financial Reports > Financial

Good Analysis

Variance Analysis

C++

Excel Spreadsheet

Java

Microsoft Access

Microsoft Excel

Microsoft Outlook

Microsoft PowerPoint

Microsoft Windows

Microsoft Word