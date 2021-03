Maher MASRI

Je suis étudiant en MBA 2 management et marketing du luxe et de la mode, ayant 2 ans d'expérience en tant que responsable d'atelier de bijouterie de tradition, avec un niveau B2 en anglais des affaires. Passionné par la joaillerie, ayant remporté en 2017 le 3ème prix du meilleur jeune créateur, ma parure s'est différenciée par la créativité des techniques employées, notamment le ciselage japonais et l'émail.

Ma fréquentation journalière avec les intervenants du haut lieu de la bijouterie-joaillerie tunisienne « Souk El Berka » a perfectionné mon savoir-faire. Suite à ma participation active dans la société civile, je possède désormais les atouts dun leader. Ayant un esprit cosmopolite, je suis capable de madapter à tout changement.