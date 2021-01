Mahery Ainatiana RANDRIAMAROMANANA

Bonjour;

actif, rigoureux, dynamique et intègre, je suis actuellement à la recherche d'un travail qui devrait me permettre de financer mes projets à l'avenir.

Je n'ai pas encore finis mes études et niveau bac actuellement, j'ai encore l'intension de continuer plus tard.

Je suis parfaitement à l'aise dans le domaine de l'internet où les recherches occupent un peut plus de place que les autres activités.

J'ai déjà travailler en tant qu'opérateur média chez WORDCALL ; opérateur de saisie, contrôleur qualité et correcteur chez ANALOGIK CONSULTING ; Animateur de vente chez MADOR et commercial avec SERAGASY.net.





Mes compétences :

Microsoft Office

Microsoft Word

Microsoft Office 2007

Microsoft Excel