Recherche un poste de Chef de Projet International

Aujourd'hui, je désire orienter ma carrière pour intervenir sur des projets internationaux, et je suis à la recherche un poste de chef de projet international.



En avril 2013, j’ai obtenu de diplôme de Master of Science " International Business Project Manager" de l’Ecole d’Ingénieur du Cesi qui atteste de mes connaissances dans le domaine du business international et de la gestion du projet.



Je suis principalement intéressée par les projets R&D scientifiques et les projets innovants tels que le développement de nouveaux produit, la création de nouveaux services ou l’ouverture de nouveaux marchés.

Type d’entreprises ciblées prioritairement:

• Sociétés pharmaceutiques / du domaine de la santé

• Société du secteur industriel se développant en Asie.



Si mon profil vous intéresse et que vous avez une mission sur laquelle nous pourrions collaborer, n’hésitez-pas à me contacter.



Profil

• Compétences transversales: Business international & Sciences – Travail dans des environnements multifonctionnels

• Encadrement d’équipes multiculturelles – Gestion de projet, gestion interculturelle

• Mobilité internationale – Capacité d’adaptation, communication internationale

• Capacité rédactionnelle – Publication, Reporting

• 10 ans d’expérience en recherche scientifique au Japon et en France au sein d’instituts à rayonnement international - Parfaite connaissance des laboratoires scientifiques (réseau humain compris)

• Travaux de recherche – Esprit d’analyse, Autonome et Rigoureuse

• Connaissance des cultures japonaise, asiatiques et française

Japonais : langue maternelle / Anglais: lu, écrit, parlé / Français: lu, écrit, parlé



Je suis votre disposition pour vous donner plus d’informations sur mes attentes et mes compétences.



E-mail: mai.mrs@gmail.com









Mes compétences :

Traduction

Interprète

Biologie

Gestion de projet

Neurosciences

Imagerie médicale

Business strategy

Recherche scientifique

Business Analysis

Gestion de projets internationaux

Communication Interculturelle