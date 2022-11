Maiana COYOS

Consultez mon Site Web !Array

Psychologue du travail, je cherche à échanger sur :

*** L'orientation et l'insertion professionnelle

*** La formation et l'évaluation professionnelle

*** La prévention des risques professionnels

*** La diversité et l'intégration professionnelle



Mes compétences :

Recrutement et évaluation professionnels

Insertion et intégration de publics variés

Tests psychotechniques

Entretiens individuels et collectifs

Ingénierie et animation de formation

Ecoute et Empathie

Prévention des risques professionnels : TMP, RPS,

Bilans de compétences et orientation professionnel

Diversités au travail : seniors, handicap, ...