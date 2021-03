Travaille en tant que chef de projet marketing et développement commercial.



J'ai un niveau BAC+5: master professionnel en Marketing Entrepreneurial et Innovation de l'ISG Sousse, après avoir fait une Licence appliqué en Marketing à HEC Sousse, Tunisie.



Je suis également une technicienne supérieure en Communication.



Esprit ouvert et parle 3 langues; français, anglais et arabe..



« Vous devez être le changement que vous souhaitez voir dans le monde» (Ghandi)



Mes compétences :

Marketing