Maïwenn LE MERRER

Diplômée d'UniLaSalle Rouen, je suis actuellement à la recherche d'un emploi en Recherche et Développement dans l'agroalimentaire. Développer des connaissances, créer et améliorer des produits pour quils plaisent aux consommateurs ainsi que permettre daméliorer la production, voilà ce qui me plait en R&D ! Motivée, souriante et autonome, je suis toujours ouverte à de nouvelles opportunités, nhésitez pas à me contacter par message privé, par mail à ladresse suivante : lemerrer.maiwenn@hotmail.com ou par téléphone au 07 67 90 89 84