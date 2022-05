Maja MIJAILOVIC

Datawarehouse - Analyse Multidimensionnelle - Reporting - Gestion de la Performance (AMOA/AMOE)



Domaines d'intervention :

- Gestion et suivi de projet

- Analyse et formalisation de besoins,

- Rédaction des spécifications fonctionnelles et techniques détaillées

- Modélisation et alimentation de datawarehouse et datamarts

- Installations de plateformes décisionnelles et composants

- Conception et réalisation de bases de données multidimensionnelle (OLAP)

- Conception et réalisation d’applications de gestion de la performance (EPM)

- Restitution et développement de rapports

- Test, recette et suivi des anomalies

- Formation et assistance aux utilisateurs



Compétences fonctionnelles :

- Contrôle de gestion, Comptabilité, Ressources Humaines

- Banque, Distribution, Services, Industrie



Compétences techniques :

- ETL : Microsoft DTS, Open Executive Extract & Transform, Datastage,HAL, ODI, DM Express, FDQM

- Base de données : SQL Server 2000 et 2005, DB2, Sybase, Oracle 10g, Oracle Forms

- BI/OLAP : Hyperion Planning system 9 et v11, Hyperion Essbase v7, v9 et v11, MS Analysis Services -2000

- Reporting : BO – XI, Open Executive Open Report, Hyperion SmartView, Hyperion Financial Reporting

- Méthode : UML, Merise, PowerAMC

- Bureautique : Microsoft Office

- Virtualisation : Virtual PC Microsoft

- Programmation : VBA, SQL, PL/SQL, HTML, Essbase EssCMD & MaxL



Mes compétences :

Business intelligence

Essbase

Décisionnel

MOA

Reporting

EPM

Hyperion

ODI

MOE