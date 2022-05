Majd HAKIM

« Dieu Tout-Puissant aime celui qui fait bien son travail », le prophète Mohammed (SWS)

« Il n’y a pas de problèmes, il n’y a que des solutions », André Gide



Adaptation – Autonomie – Implication – Rigueur – Relationnel – Veille technologique



Avec plus de 14 années passées au service de différents métiers (banques, assurances, télécoms, génie logiciel et grande distribution), passionné des nouvelles technologies et des métiers SI, je suis prêt à relever d’autres défis, partager mes connaissances et apporter ma contribution, en fournissant de l’engagement, de la réactivité et de l’initiative, répondant ainsi aux besoins, exigences et attentes des entreprises clientes.



Ma curiosité, mon autonomie et ma passion pour les nouvelles technologies me permettent de mener à bien mes missions.



Mon très bon relationnel et ma détermination me permettent d'avoir une communication facile, fiable et durable avec tous les acteurs de mes missions, tant techniques (collègues, exploitation, hotline...) que fonctionnels (DSI, MOA, responsables utilisateurs,



Mes compétences :

Web mobile

JQuery

Microsoft .NET

Adobe Photoshop

SQL

Web design

Microsoft Internet Information Server

Active Server Pages

Microsoft ASP.NET

JScript

Visual Basic 6

Microsoft Visual Studio.NET

Microsoft C-SHARP

Microsoft Access

Visual Basic .NET

VBScript

Microsoft Transact-SQL

Microsoft SQL Server

Cascading Style Sheets

XML

MVC

JSON

HTML

Seagate Crystal Reports

Microsoft Windows 2003 Server

Microsoft SharePoint

Microsoft SQL Server 2005

JavaScript

HTML5

e-Business

XHTML

XAML

WordPress

Windows Presentation Foundation

Windows Communiciation Foundation

Web Services

Visual Basic for Applications

Visual Basic

Unisys

UltraEdit

UNIX

UML/OMT

TOAD

Service Oriented Architecture

Personal Home Page

Oracle PL/SQL

Oracle 9i

Microsoft Windows NT > Microsoft Windows NT Server

Microsoft Windows 9x

Microsoft Windows 2000 Server

Microsoft Windows 2000 Professional

Microsoft Visual C/C++

Microsoft Site Server

Microsoft SQL Server 2008

Microsoft Indexing Service

Microsoft DOS

Marketing

Macros

Macromedia Dreamweaver

MS Visual Source